إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي «القاهرة – الإسكندرية» أمام قرية التراس بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة.

تلقى مأمور مركز شرطة كفر الدوار بلاغًا بالحادث، فانتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: معتز شعبان حسن (44 عامًا) – كسر بالقدم اليمنى وسحجات متفرقة. عادل محمد عبد الفتاح (37 عامًا) – كدمات وسحجات متفرقة. عزة خميس هشام (20 عامًا) – كدمات متفرقة. مروة رجب رزق (45 عامًا) – كسر بالكتف الأيسر. نبيهة عبد الله عوض الله (60 عامًا) – كسر بالحوض. ريتاج فرحات خليل (10 أعوام) – كدمات متفرقة. فاطمة جلال الجبالي (35 عامًا) – كدمات متفرقة. علي محمد بدوي (49 عامًا) – كدمات متفرقة. شيماء محمد رمضان (39 عامًا) – كدمات متفرقة. يوسف عمر علي (50 عامًا) – كدمات بالفخذ.

حرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق أعمالها لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.