اقترح الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إجراء عمليات الولادة الطبيعية على نفقة الدولة في المستشفيات الحكومية، وذلك للتقليل من عمليات الولادة القيصرية غير المبررة.

وقال خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، إن اقتراحه سيشجع السيدات اللاتي يقعن تحت مظلة التأمين الصحي على الولادة الطبيعية، خاصة أن المستشفيات الحكومية والجامعية تضم أقسامًا مخصصة للنساء والتوليد.

وأشار إلى أن الاقتراح يضمن للسيدات البقاء تحت ملاحظة الطبيب والممرضين على مدار الساعة، معقبًا: «الولادة حق طبيعي للسيدة، وجزء من نقود العلاج على نفقة الدولة يعود إلى الخزينة العامة كل سنة».

من جانبه، رفض الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تصريح النقيب برد جزء من نقود العلاج إلى الخزانة العامة.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوجه كل عام بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، لافتًا إلى إنفاق 21 مليار جنيه العام الماضي، للحالات المرضية على نفقة الدولة.

وعلق على مقترح نقيب الأطباء، بالقول إن علاج مشكلة الولادات القيصرية غير مرتبطة بالنفقات التي يدفعها المواطن، منوهًا أن سعر العملية القيصرية 4 أضعاف الولادة الطبيعية.

وذكر أن جزءًا من الحل يشمل توفير الغرف والمتابعة وتدريب الأطباء على الولادة الطبيعية، معقبًا: «لو أنا غير قادر على تكلفة الولادة الطبيعية اللي هي 1000 جنيه، المفروض الدولة تدعمني عشان أولد طفل أنا مش قادر على تكلفة معيشته!».

