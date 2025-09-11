أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم العدواني الذي شنه الاحتلال على الأراضي القطرية، مطالبًا بوقفة دولية جادة لردع الجرائم التي يقوم بها، والتي تمثل تهديدًا ليس فقط للأمن العربي ولكن للأمن العالمي، وانتهاكًا سافرًا لكل القوانين والأعراف الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء اليماحي، اليوم، طارق الأنصاري، سفير قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، للإعراب عن تضامن البرلمان العربي التام مع قطر في مواجهة هذا العدوان.

وثمن اليماحي، خلال اللقاء الإعلان عن عقد قمة عربية إسلامية طارئة في الدوحة لبلورة موقف عربي وإسلامي قوي في مواجهة هذا العدوان.

ومن جهته، أعرب السفير طارق الأنصاري عن شكره وتقديره لمواقف البرلمان العربي، مؤكدًا أن البرلمان العربي كونه ممثلًا للشعب العربي، فإن مواقفه تكتسب أهمية كبيرة لأن التصدي لجرائم الاحتلال لا يقتصر على موقف الحكومات فقط، وإنما يكتسب الموقف الشعبي أهمية كبيرة، معربًا عن ثقته في أن القمة العربية الإسلامية سوف تصدر عنها مواقف نوعية غير تقليدية في التصدي للانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال.