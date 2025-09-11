سلطان بن أحمد القاسمي يلتقي عددا من الدبلوماسيين المشاركين في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

التقى الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ظهر اليوم الخميس، عددا من الدبلوماسيين المشاركين في جلسات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في نسخته الـ 14، والذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.

ورحّب نائب حاكم الشارقة خلال اللقاء الذي حضره الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالدبلوماسيين، مشيداً بجهودهم وتواجدهم في هذا الحدث الذي يشكّل منصة رائدة لتبادل الخبرات والمعارف، مؤكداً أهمية الحضور الدبلوماسي في إثراء النقاشات ونقل التجارب المتنوعة للجمهور والمشاركين من مختلف دول العالم.

وأعرب القاسمي، عن تقديره لمساهمات الدبلوماسيين في دعم مسيرة المنتدى، الذي أصبح على مدار دوراته المتعاقبة حدثاً إعلامياً ومعرفياً بارزاً على مستوى المنطقة والعالم، يعكس ريادة إمارة الشارقة في مجال الاتصال الحكومي ويعزز من دورها كمركز للحوار وتبادل الرؤى.

من جهتهم، عبّر الدبلوماسيون عن شكرهم وامتنانهم للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنين التسهيلات الكبيرة التي لمسُوها خلال مشاركتهم، مؤكدين أن المنتدى يمثل فرصة متميزة للتواصل مع الخبراء وصناع القرار، ومؤكدين المكانة التي يحظى بها كأحد أبرز الفعاليات المتخصصة في المنطقة.