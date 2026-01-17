تجمّع عدة مئات من الأشخاص المشاركين في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بمدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا، اليوم السبت، للإعراب عن الاحتجاج على المواقف المؤيدة لإسرائيل داخل أوساط اليسار.

وبحسب ما أعلنت سلطات المدينة، سُجّلت في حي كونفيتس عدة تجمعات تعود إلى تيارات مختلفة من التيار اليساري. وتتوقع الشرطة عملية انتشار طويلة، وهي متواجدة بقوات كبيرة، حيث تفصل بين المجموعات المتعارضة مكانيًا، باستخدام وسائل من بينها الحواجز المعدنية. ولم تُسجَّل أية حوادث كبيرة حتى الآن.

وكانت مجموعة "هندالا" المناهضة لإسرائيل دعت إلى التجمّع عند ساحة كونفيتسر كرويتس تحت شعار "أنتيفا (مناهضة الفاشية) تعني: فلسطين حرة". ويصنّف جهاز حماية الدستور الألماني "الاستخبارات الداخلية" هذه المجموعة على أنها متطرفة. وتستهدف المظاهرة التنديد بالتيار اليساري المؤيد لإسرائيل والذي ترسخ بقوة في كونفيتس. ومن بين المعارضين لمجموعة "هندالا" متطرفون يساريون مستقلون.

وإلى جانب شرطة ولاية سكسونيا "حيث تقع لايبتسيج"، تشارك أيضًا قوات أمن من ولايات اتحادية أخرى، من بينها تورينجن وسكسونيا السفلى وشلزفيج–هولشتاين. وردّد متظاهرون هتافات مثل "تحيا تحيا فلسطين" و"فلسطين حرّة"، وفق ما أفادت به مراسلة كانت في موقع الحدث.