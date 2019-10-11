أبو: توقعي لنجاح «3 دقات» كان محدودا

قال الفنان أبو إنه لم يتوقع نجاح أغنية «3 دقات» بالشكل الذي وصلت إليه، بتحقيق مشاهدات بلغت نصف مليار مشاهدة على موقع يوتيوب، مشيرًا إلى أن توقعه لنجاحها سابقًا «توقع محدود» بوصول عدد المشاهدات إلى 100 مليون مشاهدة فقط.

وأضاف في لقاء لبرنامج «On Set»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الخميس، أن الشخص يجب أن يلغي كافة التوقعات بالنجاح، مشيرًا إلى أن نجاح أغنيته يرجع لوضعه «روحه فيها»، على حد تعبيره.

وأوضح أن كافة المشاركين بفريق العمل؛ تامر حبيب ويسرا والمهندس نجيب ساويرس، كانوا يعملون بروحهم، لافتًا إلى أن الأغنية مثلت «حفلة فيها حياة».

وأشار إلى أن الجانب الفني للعمل الذي يقدمه هو ما يهمه أكثر من الجانب التسويقي، وعدم رغيته في تقديم ألبوم بأعمال كثيرة، مؤكدًا حبه لتقديم الأعمال المنفردة بعد العمل عليها وتجهيزها.