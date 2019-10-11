 أبو: توقعي لنجاح «3 دقات» كان محدودا - بوابة الشروق
الجمعة 11 أكتوبر 2019 12:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟

النتـائـج تصويت

أبو: توقعي لنجاح «3 دقات» كان محدودا

أبو
أبو
هديل هلال
نشر فى : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:20 ص | آخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:20 ص

قال الفنان أبو إنه لم يتوقع نجاح أغنية «3 دقات» بالشكل الذي وصلت إليه، بتحقيق مشاهدات بلغت نصف مليار مشاهدة على موقع يوتيوب، مشيرًا إلى أن توقعه لنجاحها سابقًا «توقع محدود» بوصول عدد المشاهدات إلى 100 مليون مشاهدة فقط.

وأضاف في لقاء لبرنامج «On Set»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الخميس، أن الشخص يجب أن يلغي كافة التوقعات بالنجاح، مشيرًا إلى أن نجاح أغنيته يرجع لوضعه «روحه فيها»، على حد تعبيره.

وأوضح أن كافة المشاركين بفريق العمل؛ تامر حبيب ويسرا والمهندس نجيب ساويرس، كانوا يعملون بروحهم، لافتًا إلى أن الأغنية مثلت «حفلة فيها حياة».

وأشار إلى أن الجانب الفني للعمل الذي يقدمه هو ما يهمه أكثر من الجانب التسويقي، وعدم رغيته في تقديم ألبوم بأعمال كثيرة، مؤكدًا حبه لتقديم الأعمال المنفردة بعد العمل عليها وتجهيزها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك