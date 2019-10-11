اندلاع حرائق الغابات جنوبي كالفورنيا وفرض عمليات إخلاء إلزامي

اندلعت حرائق غابات مميتة جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية مع هبوب رياح تبلغ سرعتها 60 ميلًا في الساعة تساعد على إشعال النيران؛ ما دفع بفرض عمليات إخلاء إلزامي لآلاف السكان بمنطقة لوس أنجيلوس.

وبثت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة لقطات حية للمناطقة المشتعلة بالنيران المستعرة، حيث بدأ المشهد مدمرًا، مشيرة إلى أن عشرات المنازل قد أحترقت بالفعل، كما اشتعل في هذه اللحظات 4600 فدان من جراء الحرائق التي اندلعت في وقت متأخر من مساء أمس الخميس حيث كان السكان نائمين، وزادت الحرائق بفعل ما يعرف برياح "سانتا آنا" أو "رياح الشيطان".

وأوضحت القناة الأمريكية أنه تم الدفع بأربع مائة و50 رجل إطفاء إلى الموقع، وأكثر من 70 سيارة إطفاء، ومروحيات؛ بغرض تنفيذ عمليات إسقاط جوية بالماء، في محاولة لاحتواء النيران المشتعلة في المنقطة المكتظة بالسكان، والتي تشمل نحو 1900 منزلً.