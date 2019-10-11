ترامب يعتزم ترشيح جون سوليفان سفير لأمريكا لدى روسيا

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يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح جون سوليفان سفيرا لدى روسيا، حسبما نقل موقع "داو جونز" الأخباري عن مصدر مطلع.

يشار إلى أن سوليفان وهو ثاني أكبر مسؤول في وزارة الخارجية كان قائما بأعمال وزير الخارجية عقب الإطاحة بريكس تيلرسون وحتى المصادقة على تعيين مايكل بومبيو.

ووافقت روسيا على اعتماد سوليفان لتولي المنصب، حسبماأفاد داو جونز نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية.

ومن المتوقع أن يكلف البيت الأبيض شخصا في وقت قريب لشغل منصب سوليفان الحالي كوكيل لوزارة الخارجية، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

ولم يت التواصل مع البيت الأبيض على الفور للتعليق.