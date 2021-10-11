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مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ينظم ندوة حول الأمن المائي العربي 20 أكتوبر

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 6:06 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 6:06 م

ينظم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الذي يتخذ من القاهرة مقرا دائما له، ندوة حول "الأمن المائي العربي في ظل ندرة المياه.. التحديات والفرص" يوم الأربعاء 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة المجلس العربي للمياه وحضور عدد من السفراء العرب والأفارقة وشخصيات عربية وإفريقية بمجال الأمن المائي.

وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمدي أحمد الني، في بيان اليوم الاثنين، إن الندوة تأتي إسهاما من المجلس في طرح الرؤى والأفكار بمشاركة الخبراء والمهتمين بمجال الأمن المائي في الوطن العربي وإفريقيا من أجل تحقيق الأمن المائي؛ لضمان التنمية المستدامة لشعوبنا الحبيبة في مصر والمنطقة العربية.

وأضاف أن مشاركة المجلس العربي للمياه برئاسة وزير الري الأسبق الدكتور محمود أبو زيد، في تلك الندوة المهمة؛ تأتي في ضوء اهتمامه بمناقشة القضايا المتعلقة بالمياه والأمن المائي من خلال مشاركه جميع الخبراء والمهتمين بهذا المجال.

وأوضح أن الندوة تتضمن 4 محاور رئيسية منها: الأمن المائي في ظل ظروف ندرة المياه والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لتناقص المياه بالمنطقة العربية، وفرص الاستثمار وتنمية الموارد المائية، ودور التكنولوجيا والبحوث لاستدامه التنمية بالمنطقة العربية، والتعاون في المياه المشتركة بالمنطقة العربية.

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