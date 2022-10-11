رئيس شعبة الأسمنت: المصانع لا يمكنها الاعتماد على مصدر واحد للوقود

قال أحمد شيرين رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن مصانع الأسمنت لا يمكنها الاعتماد على مصدر واحد للوقود، وذلك في معرض تعليقه على القرار الحكومي برفع سعر الغاز الطبيعي في هذه المصانع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الاثنين، أن البدائل تتمثل في فحم وغاز أو فحم ومازوت أو فحم ووقود بديل مثل المخلفات الصلبة أو الصناعية أو المنزلية.

وأشار إلى أن المصانع التي كانت لديها شبكة غاز هي التي تستفيد بالحصة التي تسمح بها وزارة البترول من الغاز الطبيعي، موضحا أن هذه الحصة تتراوح بين 10-15% من احتياجها من الوقود.

ولفت إلى أن السعر كان 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فيما أصبح 12 دولارا وفقا للقرار الحكومي الذي من المتوقع أن يبدأ تفعليه بدءا من شهر نوفمبر المقبل.

ووفق هذه التصريحات، فإن هذه الزيادة تشمل نسبة الـ10% التي تستخدمها تلك المصانع من الغاز الطبيعي.

وأكّد "شيرين" أن هذه المصانع، تكون مُخيّرة بين التوقف عن استخدام الغاز الطبيعي واستخدام بديل آخر، أو العمل بالغاز الطبيعي.

وصدر قرار حكومي برفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 109% في مصانع الأسمنت بواقع 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.