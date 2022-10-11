زيلينسكي يدعو إلى فرض سقف صارم لأسعار صادرات النفط والغاز الروسية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، دول مجموعة السبع، إلى دعم فرض سقف صارم لأسعار صادرات النفط والغاز الروسية، مستبعدا مرة أخرى إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال في بيان نشر على تطبيق "تيليجرام" بعد انضمامه إلى اجتماع افتراضي لقادة مجموعة السبع: "هناك حاجة إلى فرض حد أقصى وصارم لأسعار صادرات النفط والغاز من روسيا... لحرمان هذه الدول الإرهابية من أي أرباح".



وتعرضت روسيا لإدانات على نطاق واسع بعد قصف مدن في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك شن ضربات صاروخية على وسط كييف لأول مرة.



وقالت الولايات المتحدة إن الهجمات "الوحشية" أصابت أهدافا غير عسكرية، بما في ذلك جامعة وملعب أطفال، ووعدت بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية.



وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن شعوره "بصدمة شديدة".



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجمات جاءت ردا على الانفجار الذي وقع السبت الماضي على جسر رئيسي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.