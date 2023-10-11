بلجيكا تستخدم عائدات الضرائب على الأموال الروسية المحتجزة لمساعدة أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، إن بلجيكا سوف تستثمر 1.7 مليار يورو العام المقبل لمساعدة أوكرانيا، وسوف تستخدم عائدات الضرائب على الأصول الروسية المجمدة، وذلك في الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد الأوروبي فرض رسوم غير متوقعة على أرباح الأموال الخاضعة للعقوبات.

ويشار إلى أن معظم أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، التي تقدر الآن بأكثر من 200 مليار يورو، محتجزة في أوروبا، ومعظمها لدى شركة "يوروكلير إس إيه" المالية في بلجيكا، وتخضع هذه العائدات لضريبة شركات بنسبة 25% في بلجيكا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن دي كرو، قال للصحفيين، اليوم الأربعاء، بعد لقاء الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، إنه سوف يتم استخدام عائدات الضرائب في بلجيكا لتمويل المعدات العسكرية وجهود إعادة البناء والمساعدة الإنسانية من أجل أوكرانيا.

ومازال الاتحاد الأوروبي، بجانب مجموعة دول الصناعية السبع، يناقش خطة لفرض ضرائب على الأرباح الناتجة عن الأصول السيادية الروسية المحتجزة، وتوجيه العائدات إلى كييف.

ورحبت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم بالفكرة، ووصفتها "بالمقترح المنطقي" الذي يختلف عن مصادرة الأموال.

وقال دي كرو، إنه يأمل في أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن الخطة في القريب العاجل.