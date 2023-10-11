سكرتير عام الصحفيين: ليس غريبا على النقابة مساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عنه

قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه ليس غريبا على نقابة الصحفيين المصريين أن تساند وتدافع عن الشعب الفلسطيني، والصحفيين الفلسطينين، فهي أول نقابة مهنية في مصر والشرق والأوسط تصدر جمعياتها قرارًا بحظر كل أشكال التطبيع الشخصي والمهني والنقابي مع الكيان الصهيوني.

وأضاف عبدالرحيم في تصريحات له اليوم، أن النقابة سبق لها إحالة عدد كبير من الصحفيين إلي التاديب بسبب التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أن موقف نقابة الصحفيين المصريين معروف بأنها دائمًا تساند القضية الفلسطينية.

وذكر سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن النقابة أصدرت بيانًا منذ اليوم الأول أعلنت خلاله موقفها الداعم لحق الشعب الفلسطيني الكامل في الدفاع عن حقهم وأرضهم، كما استنكرت فيه استهداف الصحفيين الإسرائيلين، ونعت الشهداء الذين استشهدوا خلال تأدية عملهم.



وأكد أن الفعالية التي نظمتها نقابة الصحفيين اليوم، جاءت بدعوة من مجلس النقابة بالإجماع، موضحًا أنها تُبرز الدور المهم للمقاومة الفلسطينية.