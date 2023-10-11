الحركة المدنية ترفض مخططات إسرائيل لتوطين أهالي غزة في سيناء

قال خالد داود المتحدث الاعلامي للحركة المدنية، إن كل أحزاب الحركة ترفض بشكل قاطع المخططات المشبوهة التي يسعى لها الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود من أجل تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان غزة إلى سيناء؛ لمنع تحقيق المطلب المشروع للفلسطينيين وهو إقامة دولتهم المستقلة على كل الأراضي التي تم احتلالها عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.



وأضاف أنه يثق بشكل كامل أن الشعب الفلسطيني سيرفض التهجير القسري وسيصمد على أرضه، داعيا المجتمع الدولي المنحاز للكيان الصهيوني أن يدرك أن مثل تلك المخططات الصهيونية، لن تؤدي سوى إلى إشعال المنطقة بأكملها في وقت لدينا ما يكفي ويزيد من الأزمات الإقليمية والدولية.



كما طالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تدرك أن أعمال المقاومة المشروعة ضد الاحتلال لا يمكن ان تبرر ما يقوم به الجيش الصهيوني من عملية إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة.



وأضاف أن تجاهل الغرب لاستشهاد مئات الفلسطينيين في عمليات القصف المتواصلة ضد المدنيين في غزة منذ ٧ أكتوبر هي عنصرية فاضحة ومرفوضة.