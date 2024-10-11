قناة إسرائيلية: لم يتخذ قرار بعد بالرد على هجوم إيران الصاروخي

ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن اجتماع مجلس الوزراء العسكري السياسي لم يخرج بقرار حول طبيعة الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني مطلع أكتوبر الجاري.

وقالت القناة الإسرائيلية: "اجتمع مجلس الوزراء الأمني ​​يوم أمس الخميس وتناقشوا لمدة 4 ساعات، وأثارت المناقشات السياسية أيضا مسألة الهجوم الانتقامي على إيران، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وأشار تقرير القناة إلى أنه "كان من المفترض أن يعطي المجلس الوزاري الإذن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت باتخاذ قرار بشأن الرد على إيران.. ولكن لم يتم ذلك".

هذا ولم تحدّد القناة 12 سبب عدم اتخاذ القرار. كما لم يتم التأكيد على "عدم استعداد" نتنياهو لتنسيق رحلة الوزير غالانت إلى الولايات المتحدة في إطار تقييم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مع زملائه الأمريكيين إلى حين اتخاذ القرار النهائي بشأن الرد على إيران.

وفي تصريحات سابقة له، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن "هجوم إيران على الكيان الصهيوني كان لإحلال السلام في المنطقة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية واحتواء التوترات التي تسببها تلك الاعتداءات في المنطقة برمتها".

وأضاف أن "الهجمات الإيرانية تمت وفقا لميثاق الأمم المتحدة وأن سلاح الجو الإيراني وجه صواريخه إلى الأهداف العسكرية الإسرائيلية فقط".