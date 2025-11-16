• وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية في البلدة الواقعة جنوب غرب جنين

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، ولليوم التاسع تواليًا، اقتحام بلدة يعبد، جنوب غرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وإغلاق مداخلها الرئيسية.

وقال رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة، للأناضول، إن "الجيش الإسرائيلي يواصل منذ 8 نوفمبر الجاري، اقتحام البلدة، وإغلاق مداخلها الرئيسية بسواتر (حواجز) ترابية، ومنع الدخول والخروج منها".

وأوضح عطاطرة، أن الجيش حوّل 5 منازل إلى ثكنات عسكرية، بعد إخراج أصحابها منها، ومنعهم من العودة.

وأشار إلى انتشار قناصة إسرائيليين على عدة مبان وسط البلدة، وتحركات مستمرة للآليات العسكرية في حاراتها وشوارعها.

ولفت عطاطرة، إلى أن مدارس البلدة اضطرت لتحويل التعليم إلى النظام الالكتروني، لعدم قدرة الطلبة على الوصول إليها.

وصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة بما فيها القدس، وهو ما أسفر عن استشهاد أكثر من ألف و73 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف و700، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفًا و500 فلسطيني، بينهم 1600 طفل، منذ بدء الحرب.

فيما خلفت الإبادة، التي استمرت عامين في غزة وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح.