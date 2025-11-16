 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإطلاق النار على قوات اليونيفيل في لبنان - بوابة الشروق
الأحد 16 نوفمبر 2025 5:20 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

النتـائـج تصويت

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإطلاق النار على قوات اليونيفيل في لبنان

وكالات
نشر في: الأحد 16 نوفمبر 2025 - 4:26 م | آخر تحديث: الأحد 16 نوفمبر 2025 - 4:26 م

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاحد، إن قواته اطلقت النار باتجاه شخصين مشتبه بهما في تلة حمامص جنوبي لبنان ثم تبين أنهما جنديان من قوة الأمم المتحدة (يونيفيل)، علي حد زعمه.

وأضاف "نؤكد أننا لم نطلق النار بشكل موجه تجاه قوات اليونيفيل ونعمل على معالجة الأمر".

من جانبه، أدان الجيش اللبناني الاعتداء الذي تعرضت له دورية لقوات اليونيفيل من جانب الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وقال"نعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة لوضع حد للانتهاكات والخروق الإسرائيلية التي تمثل تصعيدا خطيرا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك