جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإطلاق النار على قوات اليونيفيل في لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاحد، إن قواته اطلقت النار باتجاه شخصين مشتبه بهما في تلة حمامص جنوبي لبنان ثم تبين أنهما جنديان من قوة الأمم المتحدة (يونيفيل)، علي حد زعمه.

وأضاف "نؤكد أننا لم نطلق النار بشكل موجه تجاه قوات اليونيفيل ونعمل على معالجة الأمر".

من جانبه، أدان الجيش اللبناني الاعتداء الذي تعرضت له دورية لقوات اليونيفيل من جانب الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وقال"نعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة لوضع حد للانتهاكات والخروق الإسرائيلية التي تمثل تصعيدا خطيرا.