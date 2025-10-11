حزب الله يدعو إلى تقديم شكوى لمجلس الأمن للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان

أدان حزب الله في بيان صدر اليوم السبت الاعتداء الإسرائيلي على منطقة المصيلح في جنوب لبنان، ودعا إلى التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها.

وقال البيان: "يدين حزب الله العدوان الذي شنّه العدو الإسرائيلي فجر اليوم على طريق المصيلح – النجارية في جنوب لبنان، والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين، فضلًا عن خسائر كبيرة في الممتلكات".

ويأتي هذا العدوان في إطار الاستهدافات المتكررة والمتعمدة للمدنيين الآمنين والبنى الاقتصادية، ولمنع الناس من العودة إلى حياتهم الطبيعية."

وأضاف: "إن ذلك يستدعي من اللبنانيين جميعًا تضامنًا وطنيًا، ومن الدولة موقفًا حازمًا يرتقي إلى مستوى التحديات والتهديدات القائمة. ويتطلب الأمر حركة دبلوماسية وسياسية مكثفة، ورفع الصوت عاليًا في كل المحافل العربية والدولية، والتقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن للضغط على العدو الإسرائيلي لوقف اعتداءاته وانتهاكاته".

واعتبر "حزب الله" أن "هذا العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان وشعبه وسيادته، هو تعبير عن الغطرسة والإجرام المستمر والمتواصل، تحت نظر الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار ولجنة الإشراف عليه، وفي ظل صمت عربي ودولي، وغطاء أمريكي كامل يُجرّئ العدو على التمادي في عدوانه المستمر على لبنان والمنطقة".

وأكد الحزب أن "هذا العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن يستمر، ولا بد من مواجهته. وعلى الدولة أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه شعبها، وأن تقوم بدورها الحامي والحاضن والراعي له".

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد شنّت فجر اليوم السبت سلسلة غارات جوية تجاوز عددها عشر غارات، استهدفت مجموعة من المعارض الخاصة بالجرافات والحفارات على طريق المصيلح – الزهراني في جنوب لبنان، وأسفرت عن مقتل شخص وجرح سبعة آخرين.

كما أدت الغارات الإسرائيلية على طريق المصيلح إلى تدمير أكثر من 300 آلية من جرافات وحفارات، بينها أكثر من 100 آلية صغيرة. كما تسببت في دمار واسع بمنشآت المعارض من مبانٍ وخيم حديدية وسيارات مركونة في المنطقة، وقدرت الخسائر بمئات ملايين الدولارات.