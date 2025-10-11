شركات السياحة: زيادة تصل إلى 15% من الصين والهند للموسم الشتوى

• دول جنوب شرق آسيا ستكون فرس الرهان للحركة السياحية الوافدة لمصر

• ارتفاع الإقبال على السياحة الثقافية.. والصين تتصدر المشهد

كشفت مؤشرات حجوزات الموسم السياحى الشتوى عن أن دول جنوب شرق آسيا ستكون فرس الرهان للحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الموسم الشتوى المقبل.

وتشير المؤشرات إلى أن الصين والهند ستكونان فرسى الرهان بالنسبة للسياحة الثقافية خاصة منطقة الأقصر وأسوان خلال فصل الشتاء المقبل، حيث إن هناك زيادة فى الحجوزات القادمة منها تتراوح ما بين 10 و15% عن ذات الحجوزات خلال العام الماضى.

كما تشير المؤشرات الى أن معدلات الطلب من السوق الصينية على زيارة مدينة الأقصر خلال موسم الشتاء الذى يبدأ الشهر المقبل، ويستمر حتى نهاية شهر أبريل 2026 مرتفعة للغاية، وتتجاوز معدلات نفس الفترة من العام الماضى 2024.

كانت الصحف ووسائل الاعلام الهندية قد اختارت مدينة الأقصر ضمن القائمة التى أعدها لأعرق ست مدن فى العالم تستحق الزيارة، وذلك فى تقريره الصادر تحت عنوان «أعرق ست مدن فى العالم تستحق الزيارة». وأكد التقرير أن هذه المدن تعد بمثابة متاحف مفتوحة تعكس مسيرة الحضارة الإنسانية من خلال ما تزخر به من آثار ومعالم تاريخية وتقاليد أصيلة، حيث جاءت الأقصر كواحدة من أهم المدن التاريخية بما تضمه من معابد ومقابر ملكية شاهدة على عظمة الحضارة المصرية القديمة.

ووضعت مصر ممثلة فى وزارة السياحة والآثار خطة شاملة لغزو الأسواق المصدرة للسياحة خلال العام المقبل 2026 من خلال تكثيف المشاركة فى المعارض السياحية الخارجية وتقديم التسهيلات اللازمة فى الحصول على التأشيرات، وتستهدف وزارة السياحة والآثار الأسواق الأوروبية وأسواق جنوب شرق آسيا وتضعها فى مصاف الدول التى سيتم تكثيف المشاركة فى المعارض السياحية المقامة بهذه الدول بهدف جذب المزيد من السائحين الوافدين لمصر وتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا خلال الخمس سنوات المقبلة.

وقال الخبير السياحى هانى بيتر، عضو غرفة شركات السياحة والمتخصص فى جذب السياحة من دول جنوب شرق آسيا، إن مؤشرات حجوزات الموسم السياحى الشتوى تكشف عن أن دول جنوب شرق آسيا ستكون فرس الرهان للحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الموسم الشتوى المقبل، لافتًا إلى أن السياحة الثقافية ستتصدر المشهد خلال الفترة المقبلة خاصة بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير بداية الشهر المقبل.

وأشار بيتر إلى أن الصين والهند ستكونان فرسى الرهان بالنسبة للسياحة الثقافية خاصة مناطق الأقصر وأسوان والقاهرة خلال فصل الشتاء المقبل حيث إن هناك زيادة فى الحجوزات القادمة منها تتراوح ما بين 10 و15% عن ذات الحجوزات خلال العام الماضى، لافتًا إلى أن معدلات الطلب من السوق الصينية على زيارة مدينة الأقصر خلال موسم الشتاء الذى يبدأ الشهر المقبل، ويستمر حتى نهاية شهر أبريل 2026 مرتفعة للغاية وتتجاوز معدلات نفس الفترة من العام الماضى 2024.

وأوضح بيتر أن الطلب على زيارة مصر من السوق الصينية بات كبيرًا، لافتًا إلى أن الحركة السياحية الوافدة من الصين مهمة جدًا من حيث معدلات الإنفاق اليومى للسياح الصينيين، وأيضًا متوسط فترة إقامتهم بالفنادق المصرية، وأضاف أن أكثر من 95% من السياح الصينيين الوافدين لزيارة مصر يتوجهون إلى زيارة المناطق الأثرية والثقافية الموجودة بكل من القاهرة والجيزة ومدينة الأقصر وأسوان، لافتًا إلى أن أعدادًا قليلة من الصينيين يفضلون زيارة الغردقة وشرم الشيخ خلال وجودهم فى المقصد السياحى المصرى.

وأضاف أن شركات السياحة الإسبانية قررت زيادة عدد رحلاتها إلى الأقصر خلال الموسم السياحى الشتوى المقبل، لتكون 15 رحلة أسبوعية، موضحًا أن إسبانيا وخلال ذات الفترة ستسير أيضًا رحلات مباشرة إلى أسوان.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أن اختيارالصحف الهندية لمدينة الأقصر ضمن أعرق مدن العالم، إلى جانب تصنيف المقصد المصرى كوجهة متميزة لسياحة الطعامى يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك على مكانة مصر الفريدة كوجهة سياحية متكاملة تجمع بين العمق الحضارى والتنوع الثقافى والغنى التراثى وأن «مصر.. تنوع لا يضاهى» وقادرة على منافسة جميع المقاصد السياحية العالمية بل والوصول الى الريادة والأفضلية من حيث اختيارات السائحين الأجانب.

ومن جانبه قال محمد أيوب، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إنه فى إطار التوجه بتكثيف الوجود بالمقاصد الواعدة، فإن هيئة تنشيط السياحة تعتزم المشاركة بمعرضين سياحيين بالهند، هما معرض «otm2026»، والذى سينعقد بمدينة مومباى الهندية خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير 2026، والآخر هو معرض «satte2026»، والمنعقد بمدينة نيودلهى خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير المقبل.

وأضاف خلال المنشور الذى تم تعميمه على كل فنادق الجمهورية إن معرض «otm2026» يعد أكبر وأهم المعارض السياحية فى الهند على المستوى المهنى والجماهيرى، حيث بلغ عدد العارضين بالنسخة الماضية من المعرض أكثر من 200 عارض من 60 دولة، و30 ولاية ومقاطعة هندية، وشارك به أكثر من 40 ألف زائر.

وأشار إلى أن معرض satte2026 يعد من أهم المعارض المهنية فى الهند، وهو فرصة للتواصل مع صناع السياحة والمهنيين فى الهند وجنوب شرق آسيا، موضحًا أن عدد العارضين بالنسخة الماضية من المعرض بلغ أكثر من 2000 عارض من 50 دولة، و28 ولاية ومقاطعة هندية، وشارك به أكثر من 40 الف زائر مهنى.

وأشار رئيس غرفة المنشآت الفندقية إلى أن تكلفة الاشتراك بالجناح المصرى بأى من المعرضين تبلغ 2750 يورو تسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدية أو بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية.