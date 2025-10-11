زيلينسكي يهنئ ترامب على اتفاق السلام في غزة

هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت نظيره الأمريكي دونالد ترامب على نجاح وساطته في التوصل لاتفاق في غزة.

وكتب زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام بعد مكالمة هاتفية مع ترامب:"إن هذه نتيجة قوية".

وتوسط ترامب في وقف لإطلاق النار أمس الجمعة بين الحكومة الإسرائيلية وحماس، بعد سنتين من نشوب حرب غزة.

ومن المتوقع أن تؤدي خطة السلام إلى الإفراج عن المحتجزين من إسرائيل مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وأشار زيلينسكي إلى أن هذا النجاح في الشرق الأوسط يمكن تكراره في مكان آخر.

وأوضح: "إذا كان الممكن وقف الحرب في هذه المنطقة (الشرق الأوسط)، فبالتأكيد يمكن وقف حروب أخرى، مثل هذه الحرب مع روسيا (في أوكرانيا)".