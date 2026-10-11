كابول: اشتباكات مع القوات الباكستانية على طول خط دوراند في ولاية باكتيا

أعلن فيلق "المنصوري 203" عن اندلاع اشتباكات مسلحة بين قواته والقوات الباكستانية بالقرب من خط "دوراند" في منطقة "داند باتان" في ولاية باكتيا جنوب شرق أفغانستان.

وفي بيان، تم نشره على منصة إكس، ذكر الفيلق العسكري التابع لحركة طالبان أن القتال بدأ بعد أن فتحت قوات باكستانية النار، مما دفع مقاتلي طالبان إلى الرد على إطلاق النار. وأضاف البيان أن الجانب الباكستاني استخدم 14 صاروخا باليستيا والعديد من الطائرات المسيرة خلال المواجهة، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وذكر الفيلق أنه تم استخدام أسلحة خفيفة وثقيلة خلال الاشتباكات، لكنه لم يبلغ عن سقوط أي ضحايا في صفوف قوات طالبان. وأضاف أن الوضع عاد إلى طبيعته. ولم تعلق السلطات الباكستانية بشكل علني على الحادث أو مزاعم طالبان حتى وقت التقرير.

وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت أيضا في منطقة أريوب زازي في ولاية باكتيا. وتحدثت المصادر عن استخدام أسلحة ثقيلة وقالت إن القوات الباكستانية استهدفت العديد من القرى وأشارت إلى أن بعض السكان فروا من منازلهم. ولم يتضح بعد عدد الضحايا المحتملين.

يأتي أحدث قتال وسط تجدد التوترات بين باكستان وسلطات طالبان في أفغانستان.

واتهمت إسلام آباد طالبان بالسماح للجماعات المسلحة، بما في ذلك حركة طالبان الباكستانية بالعمل من الأراضي الأفغانية، بينما ترفض سلطات طالبان الاتهامات بأنه يتم استخدام أفغانستان لشن هجمات ضد باكستان.