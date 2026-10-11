 ماليزيا: لا توجد حاجة ملحة لإجلاء طلابنا من السعودية بعد هجوم الرياض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ماليزيا: لا توجد حاجة ملحة لإجلاء طلابنا من السعودية بعد هجوم الرياض

كوالالمبور - (د ب أ)
نشر في: الأحد 11 أكتوبر 2026 - 11:07 ص | آخر تحديث: الأحد 11 أكتوبر 2026 - 11:07 ص

ذكر وزير التعليم العالي الماليزي زامبري عبد القدير، أنه لا توجد حاليا ثمة حاجة ملحة لإجلاء الطلاب الماليزيين من المملكة العربية السعودية، لكن يتم تنفيذ مراقبة دقيقة في أعقاب الهجوم الذي وقع أمس السبت على مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وأضاف الوزير أنه تجرى مراقبة في العديد من المناطق، لاسيما المدينة المنورة ومكة المكرمة لمنع أي مخاطر يمكن أن تهدد سلامة الطلاب، حسب صحيفة ذا ستار الماليزية اليوم الأحد.

وتابع "الأزمة في الشرق الأوسط مستمرة منذ الأشهر السبعة الماضية. ولا توجد حاليا ثمة حاجة للقيام بعملية إجلاء، لكننا سنعمل عن كثب مع وزارة الخارجية للحصول على أحدث المعلومات من  حين لآخر".

 


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