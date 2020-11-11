محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب ومحطة كهرباء مدينة ناصر الجديدة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب بمدينة ناصر الجديدة، بتكلفة إجمالية بلغت 1.8 مليار جنيه للمشروع، كما تابع أعمال إنشاء محطة كهرباء بالمدينة بتكلفة 60 مليون جنيه وبعض مشروعات المرافق والبنية الاساسية.



رافق محافظ أسيوط خلال الجولة المهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، ومهندسين من جهاز المدينة والشركات العاملة بالمشروع.



وتفقد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب بمدينة ناصر، والتي تقام على مساحة 31 فدانًا بطاقة قدرها 25 ألف متر مكعب، وبتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه للمشروع بالكامل والشبكات وتابع معدلات التنفيذ.



كما تفقد المحافظ أعمال تنفيذ محطة كهرباء قدرة 66 ك فولت وتتكون من 9 موزعات ومحول 40 ميجا لتغذية مدينة ناصر بالكامل، بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، وتابع نسب التنفيذ بالمشروع مشيدًا بمعدلات الإنجاز والجهد المبذول من الشركة المنفذة.



واختتم المحافظ زيارته لمدينة ناصر الجديدة بتفقد أعمال رصف الطرق بالمدينة، معلنًا دعمه الكامل وتذليل العقبات أمام استكمال المرافق والبنية الأساسية بمدينة ناصر، لتحقيق الجذب السكاني لها وجذب الاستثمارات الجديدة.



يذكر أن مدينة ناصر الجديدة تعد إحدى مدن الجيل الرابع المقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 فدان من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان لإقامة التجمع العمراني الجديد والذي يحتوي علي مناطق سكنية وترفيهية واقتصادية وتعليمية وصناعية (صناعات صغيرة ومتوسطة) وخدمات إقليمية ودينية وصحية ومنطقة خدمات تجارية وحكومية وإدارية ومنطقة مولات ومنطقة لوجستية لقربها من مطار أسيوط الدولي وتساهم فى إحداث تنمية عمرانية وزراعية واقتصادية وسياحية وتوفير سكن مناسب لمحدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية فضلاً عن دعم المناطق الصناعية وايجاد مساحات أكبر للصناعات المتنوعة والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من العشوائيات والتي بلغ حجم استثماراتها حوالى 4.1 مليار جنيه بمعدل انفاق 60%، فضلًا عن أن مدينة ناصر الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 15 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة.