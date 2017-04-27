السجن 10 أعوام لمتهم بحيازة 3 كيلو حشيش في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، اليوم الخميس، "ح.ح.ع"، حارس أمن بشركة، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وتغريمه ماليًا مبلغ 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة 30 طربه لمخدر الحشيش، تزن 3 كيلو جرام؛ بقصد الاتجار، وذلك في القضية المقيدة برقم 476 لسنة 2022 جنايات ثانٍ الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أن عملية الضبط جرت عقب توصل التحريات إلى أن المتهم عقد العزم على ترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش على عملائه في نطاق دائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات، وإعداد كمين للمتهم، تم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بلاستيكي، وبفض محتوياته تبين أنه يحوي بداخله 30 طربه لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته، أيد ما جاء بتحريات المباحث، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم تحرير محضرًا إداريًا بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: سمير محمد شرباش، وطارق إبراهيم أبو الروس، وسامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة، عمرو زكي.