الاتحاد الأوروبي يدين هجوم الحوثيين على ميناء تجاري شرق اليمن

أدانت بعثة الاتحاد الأوربي لدى اليمن، مساء اليوم الخميس، هجوم الحوثيين على ميناء قنا التجاري بمحافظة شبوة، شرقي البلاد، في أثناء وجود ناقلة نفطية كانت تفرغ حمولتها.

وقالت البعثة في بيان لها، "إن الهجوم الذي شنه الحوثيون الأربعاء المنصرم، تسبب بحسب الأنباء في وقوع إصابات بين طاقم السفينة".

وأضافت "تمثل هجمات الحوثيين المتكررة على الملاحة الدولية إهانة للمبادئ الأساسية لقانون البحار، إذ أظهر الحوثيون مجددا الفشل في منح الأولوية للشعب اليمن".

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، أن الحرب الاقتصادية لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

وكان الحوثيون قد استهدفوا، الأربعاء المنصرم، ميناء قنا النفطي في شبوة بطائرة مسيرة، وهو ثالث استهداف للمنشآت النفطية، كما استهدف الحوثيون في أكتوبر الماضي، ميناء النشيمة في المحافظة ذاتها، وميناء الضبة بمحافظة حضرموت.

يأتي ذلك في ظل استمرار جهود المبعوثين الأممي والأمريكي في إقناع أطراف الصراع بقبول تجديد وتوسيع الهدنة الإنسانية التي انتهت في الثاني من أكتوبر الماضي.