رئيس الوزراء الياباني يقيل وزير العدل بعد تصريحاته المثيرة للجدل

قرر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، إقالة وزير العدل ياسوهيرو هاناشي على خلفية تعليقاته المثيرة للجدل.

وقال هاناشي، خلال اجتماع لمشرعي الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في طوكيو أول أمس الأربعاء، إن وظيفته غير هامة وإنه لا يظهر في عناوين الأخبار إلا عند تصديقه على تنفيذ أحكام الإعدام، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.

وفي نفس السياق، ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن إقالة هناشي تعد بمثابة ضربة جديدة لـ كيشيدا بعد إقالته لأحد الوزراء في أواخر أكتوبر السابق بسبب علاقاته المشبوهة مع "كنيسة التوحيد"، وسط تراجع معدلات التأييد الشعبي لحكومته مؤخرا.

كما قال هناشي، الذي ينتمي إلى تحالف كيشيدا داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، إن "العمل كوزير للعدل لن يساعد في جمع الكثير من الأموال أو تأمين الحصول على العديد من الأصوات"، مما دفع النقاد إلى انتقاده لعدم احترامه لهذا المنصب.