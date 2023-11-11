البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية: دعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة

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كشفت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، عن ملامح البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية غير العادية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت المصادر، إن البيان الختامي يؤكد إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية.

ويدعم البيان، كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، ويؤكد ضرورة دعم جهود مصر لإدخال المساعدات للقطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.

وأضافت أن البيان يطالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال، كما يُطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في غزة.

كما يؤكد البيان، ضرورة كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل المساعدات التي تشمل الغذاء والدواء والوقود للقطاع فورا.

ويدعو البيان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب الإسرائيلية، ويدين تهجير 1.5 مليون فلسطيني من شمال غزة إلى جنوبها ويعتبره جريمة حرب.