شولتس يتوقع عودة قوية للحزب الاشتراكي الديمقراطي

يبدو أن المستشار الألماني أولاف شولتس لا يزال غير قلق بشأن بفكرة خوض حملة انتخابية ضد منافسه المحافظ فريدريش ميرتس، حيث قال إنه أكثر عقلانية من خصمه وتنبأ بعودة قوية لحزبه الاشتراكي الديمقراطي.

وقال شولتس في حوار مع إذاعة "إيه آر دي" العامة يوم الأحد: "أجد نفسي أكثر عقلانية عندما يتعلق الأمر بقضايا الدولة – لأقول ذلك باحترام قدر ما أستطيع في هذه اللحظة". وأضاف أن له ولميرتس أهدافا سياسية مختلفة تماما.

لكن أكبر الفروق بينه وبين مرشح الاتحاد المسيحي الديمقراطي ، ميرتس، تتعلق بالشخصية والمزاج.

وحتى الآن، لا تتفق استطلاعات الرأي مع هذا التصور، حيث يتأخر الحزب الاشتراكي الديمقراطي بفارق يصل إلى ما بين 15 و 18 نقطة مئوية خلف الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزبه الشقيق البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي. لكن شولتس بدا غير مكترث.

وقال المستشار: "إنه فارق يمكن تعويضه بسهولة".

على عكس ميرتس، لم يرشح شولتس رسميا بعد من قبل حزبه لمنصب المستشار، لكنه أكد لمقدمة البرنامج كارين ميوسجا أن الشك لا يساوره في اختياره لهذا المنصب.