الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 26 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بمقتل جندي في معارك قطاع غزة.

وبحسب قناة «الجزيرة»، أكد الجيش الإسرائيلي بإصابة 26 جنديا خلال الساعات الـ24 الماضية، 11 على جبهة غزة، و15 على جبهة لبنان.

وفي 25 أكتوبر الماضي، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إن بيانات الجيش الإسرائيلي أظهرت أن 5 آلاف و87 جنديا أصيبوا في الحرب منذ السابع من أكتوبر 2023، من بينهم 758 في حالة خطرة.

ووفقا لمعطيات شعبة التأهيل في وزارة الدفاع، تجاوز العدد الإجمالي للمصابين من قوات الأمن، بما في ذلك ضباط الشرطة ومقاتلو الشاباك وجنود الاحتياط، 10 آلاف مصاب من قوات الأمن، مع توقع ارتفاع العدد إلى 14 ألف مصاب بحلول نهاية العام.