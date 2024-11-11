المؤبد لمتهم بخطف سيدة وهتك عرضها في طوخ بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لسائق موتوسيكل لاتهامه بخطف وهتك عرض ربة منزل بمدينة طوخ في محافظة القليوبية.

وعقدت المحكمة برئاسة السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد، وخالد على إبراهيم علي، والمستشار أحمد عمر محمد حسين، ووكيل النيابة محمد عبد الرحمن، وأمانة سر محمد فرحات.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٧٣٥٩ /٢٠٢٣ جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم ٢٣٨٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، بأن المتهم سائق موتوسيكل، في يوم٢٢/٣/٢٠٢٣ بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، خطف بالإكراه المجني عليها "ر.ا.ع"، وحال استقلالها الدراجة الآلية قيادة المتهم لتوصيلها لوجهتها انحرف بها لطريق نائي بعيداً عن أعين المارة.

وأوضح أمر الإحالة، أن اقترنت بجناية الخطف جناية أخرى بأنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة، والذي ما إن ظفر بها على إثر ارتكاب جريمته محل الاتهام.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأوضحت المجني عليها بتحقيقات المباحث، أنها وحال استقلالها الدراجة الآلية رفقة المتهم لتوصيلها لوجهتها وحال سيرهما بالطريق انحرف المتهم لطريق نائي بعيداً عن أعين المارة، وتوقف بدراجته الآلية ففطنت لأمره وحاولت الفرار إلا أن المتهم أمسك بها متعديا عليها بالضرب لشل مقاومتها، وما أن ظفر بها حتى حر عنها ملابسها الخارجية، وحسر عن نفسه ملابسه، وتعدى عليها كما هو مبين بالتحقيقات، إبان الواقعة وعزت قصد المتهم التعدي عليها جنسيا.