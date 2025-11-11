الأمم المتحدة: راضون عن العملية الانتخابية الجارية في العراق

أكد محمد الحسان، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، اليوم الثلاثاء، أنهم "راضون كل الرضا على مسار الانتخابات التشريعية ، متمنيا أن تجرى الانتخابات بامتياز ."

وقال الحسان للصحفيين في بغداد : "هذا اليوم عرس ديمقراطي يحتفي به جميع الشعب العراقي بممارسة حقه المكفول دستوريا لاختيار ممثليهم بكل حرية ومسؤولية وتمسكه بالخيار الديمقراطي نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا".

وأضاف: "اليوم يؤكد فيه العراقيون على أن صوت المواطن هو مصدر الشرعية وهذه المشاركة هي أساس ترسيخ الديمقراطية وتعزيز الثقة حيث لا مكان للفساد أو المحسوبية وآن الأوان لعراق خال من الظواهر السلبية ".

وذكر المسؤول الأممي أن نجاح الانتخابات يتطلب تحلي جميع الأطراف من أحزاب ومرشحين وناخبين بروح المسؤولية السياسية والأمانة ونحن على ثقة أن جميع الأطراف ستحافظ على الأجواء الهادئة التي تحترم العملية الانتخابية ".

وقال إن الأمم المتحدة" تقف إلى جانب العراق وتدعم مسيرته نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا ، ونشجع العراقيين على رسم مستقبلهم المشرق".

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها صباح اليوم أمام الناخبين في العراق للإدلاء بأصواتهم لإنتخاب الدورة السادسة للبرلمان العراقي للسنوات الأربعة المقبلة.