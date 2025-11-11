العثور على موقع دفن سري يضم رفات 16 شخصا في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية، يوم الاثنين، اكتشاف عقار يستخدم كموقع دفن سري في بلدة قريبة من منتجع كانكون السياحي المطل على البحر الكاريبي، حيث عثر حتى الآن على رفات ما لا يقل عن 16 شخصا، لم يتم تحديد هوياتهم بعد.

وقال النائب العام في ولاية كينتانا رو، راسييل لوبيز سالاثار، إن الموقع تم العثور عليه في بلدة ليونا فيكاريو /42 كيلومترا غرب كانكون/ مشيرا إلى أن هناك خمسة مواقع أخرى "ذات أهمية جنائية" لا تزال قيد الفحص، ما قد يرفع عدد الضحايا.

وعثر على الهياكل العظمية في عشرة مواقع مختلفة، وكانت مغطاة بالإسمنت والجير الحي.

وتضم المكسيك أكثر من 133 ألف شخص مسجلين كمفقودين، اختفى معظمهم خلال العقدين الماضيين. وتعد اكتشافات المقابر السرية أمرا شائعا في ولايات أخرى مثل خاليسكو وميتشواكان وتاماوليباس وفيراكروز، لكنها نادرة في كينتانا رو، وهي ولاية تشتهر بالسياحة.

غير أن المنطقة الساحلية لطالما شهدت وجودا لعصابات الجريمة المنظمة، إذ تعد منطقة مهمة لتجارة المخدرات، كما كانت نقطة رئيسية لدخول المهاجرين بشكل غير قانوني.