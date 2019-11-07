المعمل المركزى بعلوم عين شمس يحصل على اعتماد من المجلس الوطنى للاعتماد «إيجاك»

أعلن الدكتور محمد رجاء السطوح، حصول وحدة الميكرو بيولوچى بالعمل المركزى بكلية العلوم بجامعة عين شمس على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد لأول مرة.



كما تم تجديد اعتماد وحدة الامتصاص الذرى بالمعمل المركزى فى تقدير بعض العناصر الثقيلة لمياه الشرب من "إيجاك" حيث تم تقييمه طبقا للمواصفة الدولية Iso /IEC17025:2017 بإستخدام الامتصاص الذري.

وأوضح أن إدارة الكلية نجحت في توفير كافة المتطلبات لاعتماد الوحدات فى خلال عام 2020، بدعم من وزارة التعليم العالي وجامعة عين شمس.

وأوضحت الدكتورة إيمان مدير المعمل المركزى أن وحدة الامتصاص الذري بالجامعة قد تم الحصول على الاعتماد لها منذ سنتين وقد تم تجديد الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد "الإيجاك" في تقدير العناصر الثقيلة في مياه الشرب باستخدام تقنية الامتصاص الذرى والذي تم بعد زيارة ناجحة من أعضاء المجلس وكان المعمل يقيم تبع المواصفة الدولية ايزو 17025/ لسنة 2017 وبعد الإطلاع على الجزء الإداري والجزء المعملي ومتابعة التقديرات والأجهزة قامت الزيارة باعتماد الوحدة لأنها تتبع نفس متطلبات المواصفة.

وأشارت إلى أن الوحدة الثانية وهي وحدة الميكروبيولوجي فقد تم اعتمادها بعد تقديم الدعم المالى من الجامعة.