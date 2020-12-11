بيع لوحة «العاطل» لمحمود سعيد فى مزاد فنى بلندن مقابل 25 مليون جنيه

بيعت لوحة «العاطل» للرسام الكبير محمود سعيد مقابل 25 مليون جنيه مصرى فى مزاد «بونهامز» للفن الشرق أوسطى الحديث والمعاصر فى لندن، وعُرضت اللوحة سابقا فى متحف اللوفر، وهى ملك «ليلى شعير»، وقُدِرت قيمتها سابقا بنحو 350.000 إلى 500.000 جنيه إسترلينى.

وقال مدير قسم الفنون الإسلامية والشرق أوسطية وجنوب آسيا فى بونهامز، نيما صغارشى: «من النادر للغاية أن يتم عرض أى من أعمال محمود سعيد فى مزاد علنى؛ لأن معظم أعماله مملوكة لمؤسسات أو لأفراد، ونحن سعداء للغاية أن لوحة العاطل قد بيعت بثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل البيع تقريبا»، وأضاف: «إن العمل مؤثر وغامض، هو توليف أصلى للوحات سعيد الفريدة من نوعها التى تصور الفلاحين المصريين النبلاء، ويستحق حقا سعره المرتفع».

ويعد محمود سعيد، وهو فنان تشكيلى مصرى راحل من مواليد الإسكندرية، من أوائل مؤسسى المدرسة المصرية الحديثة فى الفنون التشكيلية، ومن أشهر لوحاته: الدراويش، بنات بحرى، ذات الجدائل الذهبية، بائع العرقسوس، بنت البلد، الشحاذ، ذات الرداء الأزرق، الخريف، ولوحة افتتاح قناة السويس التى تصوِر الحدث التاريخى لافتتاح قناة السويس فى عهد الخديوى إسماعيل.

وتشمل أهم المبيعات الأخرى فى المزاد:

• لوحة: «بلا عنوان» (ضياع ودمار) للفنان اللبنانى أيمن بعلبكى، وقد بيعت مقابل 75،250 جنيه إسترلينى.

• لوحة: «لهب أصفر بين الأسود والبنى» للفنان المغربى محمد المليحى، وقد بيعت مقابل 52،750 جنيه إسترلينى.

• لوحة «التركيب المعمارى» للفنان العراقى ضياء العزاوى، وقد بيعت مقابل 62750 جنيها إسترلينيا.

• قطعتان فنيتان للفنان المصرى عمر النجدى، هما: «ليلة صيف» التى بيعت بمبلغ 50،250 جنيه إسترلينى، و«اغتصاب فى سراييفو» التى بيعت مقابل 47,750 إسترلينى.

• تمثال «ضفاف النيل» للمثال الكبير، محمود مختار، ويصوِر التمثال فى رشاقة فنية جلية الفلاحة المصرية الجليلة، ويقف شاهدا على فنان استحوذ على الروح الحقيقية للعصر فى تصوراته الرحيمة للمصريين ومحنتهم اليومية، وقد بيع بمبلغ 40,250 جنيه إسترلينى.