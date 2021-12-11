 هولندا توافق على بدء تحصين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما ضد كورونا - بوابة الشروق
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هولندا توافق على بدء تحصين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما ضد كورونا

أمستردام - أ ش أ
نشر في: السبت 11 ديسمبر 2021 - 11:38 ص | آخر تحديث: السبت 11 ديسمبر 2021 - 11:39 ص
وافقت حكومة هولندا، على توصية مجلس الصحة بتحصين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" باستخدام لقاح فايزر.

وذكرت الحكومة، في بيان، حسبما نقله موقع "داتش نيوز" الهولندي اليوم السبت، أنه "يمكن الآن تحصين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما ضد فيروس كورونا".

ومن المقرر انطلاق حملة تطعيم الأطفال الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا في النصف الثاني من شهر يناير 2022، على أن تبدأ حملة الأطفال من هذه الفئة العمرية المصابين بأمراض مزمنة اعتبارًا من 20 ديسمبر الجاري، وسيُقدم لهم جميعًا لقاح فايزر المضاد لكورونا.

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