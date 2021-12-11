أعلنت كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، تفاصيل احتفالها باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاما على إنشائها، والمقرر إقامتها في الفترة من 12 حتى 15 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور أحمد حمدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود علام وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أيمن قدري قومسير معرض الفن الواقعي، والدكتورة جهاد شريت قومسير معرض سوشيال ميديا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقال الدكتور أحمد محيي عميد الكلية، إن الاحتفالية تقام على مدار 3 أيام يتخللها مجموعة ورش عمل وندوات ثقافية ومعرض فن تشكيلي، وآخر تحت عنوان السوشيال ميديا وفيلما تسجيليا عن الكلية ومدرسيها القدامي والحاليين.

وأوضح أن الاحتفالية تقام في الكلية وبعض منها في قصر الثقافة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة لقصور الثقافة والقطاع القومي للفنون التشكيلية، وبعض من الجهات الداعمة من المجتمع المدني.

وأشار إلى أن للاحفالية هدفين، هما تنظيم ورش عمل للطلاب لإصقال مهارتهم، بالإضافة إلى أن الهدف الأساسي هو عقد شراكات وبروتوكول تعاون وتآخي مع الفنانين الدوليين المشاركين في الاحتفالية والذين يمثلون جامعات مختلفة دولية ومحلية.

كما تستهدف الاحتفالية الترويج السياحي لمحافظة الأقصر، من خلال تنظيم عدد من الزيارات للمعالم الأثرية والسياحية في الأقصر.

وتابع: "الاحتفالية ستكون مستمرة خلال العام الدراسي 2021-2022، ونستهدف مشاركة 1000 فنان من 100 دولة خلال عام الاحتفالية، حيث نحضر لمعرض فن تشكيلي للطلاب عن الجمهورية الجديدة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالأقصر خلال شهر فبراير من العام المقبل".

وأكمل: "نجهز لمؤتمر علمي دولي محكم يقام بالتوازي مع مهرجان الفنون التشكيلية تحت إطار احتفالية الكلية باليوبيل الفضي، كما يجري الآن التنسيق مع السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لإقامة معرض للطلاب تحت عنوان الهجرة غير الشرعية".

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد حمدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن المحاضرات والندوات والورش الخاصة بالاحتفالية بدأت بالفعل داخل وخارج الكلية، مشيرا إلى أنهم يستغلون الاحتفالية في تنظيم مجموعة من الورش والمحاضرات والندوات، والتي يحاضر فيها مجموعة من الأساتذة وكبار الفنانين ضيوف الاحتفالية.

ولفت إلى أنه من ضمن الورش التي بدأت بالفعل أقمنا ورشة عمل للتلاميذ في معبد الأقصر، متابعا: "نحاول عمل معرض لهم، وهناك عدد من أعضاء هيئة التدريس نظموا ورش مثل ورشة الألوان المائية والديجوباج".

ولفت إلى أن هناك مشاركات متميزة من فنانين متميزين مثل الدكتور عمرو فهمي، رسام الكاريكاتير، الذي ينظم ورشة لفن الكاريكاتير بالكلية، وورشة أخرى للفنان روجية دان، الأستاذ في أكاديمية الفنون في مرسيليا، ومحاضرة للدكتور سيد قنديل عن الهوية واتجاهات الجرافيك، ومحاضرة عن قضايا الفن المعاصر للدكتور صلاح المليجي، وورشة الرسم بالألوان المائية للدكتور حسني أبو كريم، عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الزرقاء، ومحاضرة للدكتور محمد حسني بلحاج، من لبنان.

واستعرض الدكتور أيمن قدري، قومسير معرض الفنون التشكيلية، على أرض الواقع، المعايير الأساسية التي تم تدشين المعرض على أساسها، التي تتمحور حول الذاكرة الفوتغرافية لكل الأحداث التي مرت على الكلية منذ انشائها حتى الآن ويشارك فيه 120 فنانًا.

في ذات السياق، أشارت الدكتورة جهاد شريت، قومسير معرض السوشيال ميديا، إلى أن المعرض يضم نحو 40 دولة، و500 فنان حول العالم، منهم 150 فنانا مصريا، بحضور 10 قوميسرات من عشر دول، ونتلقى يوميا ما يزيد على 25 مشاركة من مختلف الدول، موضحة أن المعرض سيعرض على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شاشات الميادين مثل ميدان أبو الحجاج، وساحة الكرنك، وسيعرض في الكلية يوم الأحد المقبل.

وأكد أن ما يميز المعرض أن أي أحد يستطيع مشاهدة المعرض دون التواجد في الكلية.