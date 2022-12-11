• الفيومي: لا نريد أن نغلق محلًا أو نشرد أحدًا.. عاوزين نحافظ على البيوت مفتوحة



قال النائب محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن نشاط الشيشة كان ممنوعًا بقرارات من مجلس الوزراء والمحافظين، مشيرًا إلى أن ترخيصها يحمي المواطنين غير المدخنين.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الأحد: «أنا شخصيا مبشربش شيشة ورافضها، لكن هل الفكرة موجودة ولا لا؟ كان أمامنا اختيارين للتعامل معها، إما نضع راسنا في الرمل ونقول ممنوعة وهي موجودة، يا إما ننظمها حتى نحمي غير المدخن».



ولفت إلى أن الحصول على الرخصة للشيشة يتطلب تطبيق مجموعة من الاشتراطات أبرزها: وجود مكان مخصص للمدخنين، ومكان لغير المدخنين، وألا يتجاوز الأول 50% من مساحة المكان، وتركيب أجهزة تهوية لتنقية الهواء في مكان المدخنين، معقبًا: «تخزين الفحم له أصول، تلك الاشتراطات تحمي غير المدخن، وتجعل من يرغب في التدخين، يدخن في بيئة صحية».



وأشار المتحدث باسم العليا لتراخيص المحال العامة، إلى أن الراغب في تغيير نشاط المكان المرخص، عليه أن يتقدم بطلب تعديل في الرخصة؛ حتى يكون الوضع قانونيًا، مؤكدًا أن الرسوم المدفوعة تكون أقل بكثير.



وذكر أن أصحاب الرخصة القديمة، أمامهم مهلة عامين للتقدم من أجل الحصول على الرخصة الجديدة، مشددًا على أهمية خضوع الجميع للاشتراطات التي وضعها القانون الجديد.



وأوضح أن صاحب الرخصة القديمة يدفع نصف الرسوم التي يدفعها المتقدم للحصول على رخصة جديدة، مضيفًا: «يتم إجراء معاينة ويحصل على الرخصة على الفور، نحن لا نريد أن نغلق محلًا أو نشرد أحدًا، عاوزين نحافظ على البيوت مفتوحة».