الجيش اللبناني يلقي القبض على 6 أشخاص لإطلاق النار وحيازة مخدرات ببيروت وجبل لبنان

أكد الجيش اللبناني اليوم إلقاء القبض على 6 مواطنين في وقائع متفرقة بمنطقتي دوحة الحص بمحافظة جبل لبنان وفي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت لارتكابهم أعمالا خارجة عن القانون.

وأوضح الجيش اللبناني أنه بتاريخ أمس، ألقت دورية من مديرية المخابرات في منطقة دوحة الحص بجبل لبنان القبض على مواطن لإقدامه على إطلاق النار من سلاح كلاشنكوف باتجاه أحد الملاهي الليلية بسبب منعه من الدخول وخلافه مع رجال الأمن، ولإقدامه في تواريخ سابقة على إرهاب مواطنين في مناطق مختلفة من بيروت وجبل لبنان، وقيادة سيارة تحمل لوحات مزورة، مشيرا إلى أن المخابرات ضبطت مع المتهم مسدس حربي، كما دهمت منزله حيث ضبطت ثلاثة أسلحة من نوع كلاشنكوف مع ذخيرتها وجعباً عسكرية.

وأضاف أن دورية من المخابرات ألقت القبض على شقيق المتهم الأول وأحد المواطنين لقيادتهما سيارة تحمل لوحات مزورة وتجولهما من دون أوراق ثبوتية، وحيازة الأول مسدساً حربياً ووجود مذكرات توقيف في حقه بجرم إطلاق النار وافتعال إشكالات.

على صعيد متصل، أعلن الجيش اللبناني أنه في سياق الإجراءات الأمنية التي تتخذها الوحدات العسكرية لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، ضبطت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم بالضاحية الجنوبية ببيروت مواطنا مطلوبا بموجب عدة مذكرات توقيف لإقدامه على السرقة والسلب بقوة السلاح وتعاطي المخدرات، وضبطت في حوزته حبوباً مخدرة وكُرَتين من حشيشة الكيف ومسدساً حربياً.

كما دهمت قوة من الجيش في المنطقة المذكورة منازل مطلوبين وألقت القبض على مواطنين لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها، وإطلاق النار، وافتعال إشكالات، وضبطت في حوزتهما مسدسين حربيين وكميات من المخدرات بمختلف أنواعها.