نجمة المغرب أفضل لاعبة داخل إفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اختيار المغربية فاطمة تكناوت كأفضل لاعبة إفريقية داخل القارة في عام 2023.

مدينة مراكش المغربية تستضيف اليوم، الإثنين، حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاختيار الأفضل في إفريقيا، حيث يتنافس الثلاثي محمد صلاح، أشرف حكيمي والنيجيري فيكتور أوسيمين على جائزة أفضل لاعب في القارة.

وتفوقت فاطمة تكناوت على كل من البتسوانية ريفيلوي ثولاكيلي، لاعبة صن داونز، والجنوب إفريقية ليبوهانج راماليبي لاعبة صن داونز.

ويتنافس الثلاثي أسيسات أوشوالا، نجمة منتخب نيجيريا وبرشلونة الإسباني، والجنوب إفريقية ثيمبي كجاتلانا، والزامبية باربرا باندا لاعبة شانجهاي الصيني، على جائزة أفضل لاعبة في إفريقيا.