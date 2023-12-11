شريف يشارك في تأهل الخليج لنصف نهائي كأس الملك

تأهل فريق الخليج إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان «خادم الحرمين الشريفين»، بعد فوزه على نظيره أبها بهدفين لهدف.

وتغلب فريق الخليج على نظيره أبها بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الثمانية من كأس الملك.

وتقدم البرتغالي فابيو مارتينز بهدف للخليج في الدقيقة 30، ثم تعادل الكاميروني كارل توكو ايكامبي لأبها في الدقيقة 60، لكن خالد ناري خطف هدف الفوز للخليج قبل سبع دقائق من النهاية.

وشارك محمد شريف مهاجم منتخبنا الوطني، في التشكيل الأساسي لفريق الخليج في مواجهة أبها مساء اليوم السبت.