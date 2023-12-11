 شريف يشارك في تأهل الخليج لنصف نهائي كأس الملك - بوابة الشروق
الإثنين 11 ديسمبر 2023 5:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

شريف يشارك في تأهل الخليج لنصف نهائي كأس الملك

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 11 ديسمبر 2023 - 5:33 م | آخر تحديث: الإثنين 11 ديسمبر 2023 - 5:33 م

تأهل فريق الخليج إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان «خادم الحرمين الشريفين»، بعد فوزه على نظيره أبها بهدفين لهدف.

وتغلب فريق الخليج على نظيره أبها بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الثمانية من كأس الملك.

وتقدم البرتغالي فابيو مارتينز بهدف للخليج في الدقيقة 30، ثم تعادل الكاميروني كارل توكو ايكامبي لأبها في الدقيقة 60، لكن خالد ناري خطف هدف الفوز للخليج قبل سبع دقائق من النهاية.

وشارك محمد شريف مهاجم منتخبنا الوطني، في التشكيل الأساسي لفريق الخليج في مواجهة أبها مساء اليوم السبت.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك