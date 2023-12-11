عرض منيفة في ثالث أيام مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي (صور)

عرضت مساء أمس، المسرحية الأردنية "منيفة"، ضمن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي في دورته السابعة.

وتدور أحداث "منيفة" حول رحلة عودة شيخ القبيلة وابنته من المدينة إلى القرية، فتعترضه مجموعة من قطاع الطرق، وتسلبه ماله، فيضطر إلى البقاء في الصحراء إلى أن يجده شيخ قبيلة أخرى، ويساعده في الرجوع إلى منزله.

المسرحية بطولة: كرم الزواهرة، ومعتصم فحماوي، وغادة عباسي، وأريج دبابنة، وزاهي حمامرة، وهي من تأليف أحمد الطراونة، وإخراج فراس المصري.

ويشارك في هذه الدورة من المهرجان ٥ عروض عربية، هي: العرض الإماراتي "الناموس"، والعرض الموريتاني "أولاد العالية"، والعرض الأردني "منيفة"، والعرض السوري "الذيب"، والعرض المصري "ترنيمة الصحراء".

وتحتفي عروض المهرجان بالحكايات والسير والأشعار، التي أبدعتها المجتمعات الصحراوية العربية، وتقدمها في قوالب فنية تتداخل فيها الأنماط الأدائية الحديثة والشعبية.

وصمم فضاء المهرجان في هيئة قرية صحراوية بمنطقة الكهيف، وأعدت منصة العروض في موقع تحيطه الوديان والكثبان والخيام، ومجهز بكافة المستلزمات الضوئية والصوتية.

ومن المقرر أن ينظم المهرجان مسامرات نقدية تسلط الضوء على الجوانب الفنية للعروض المشاركة؛ لمناقشة موضوعاتها وتقنياتها.

جدير بالذكر أن مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي يقام في الفترة من ٨ إلى ١٢ ديسمبر الجاري، برئاسة الفنان أحمد أبو رحيمة، وتحت رعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة.