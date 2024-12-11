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أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم صباح اليوم الأربعاء عن رحيل المدرب الإسباني ماركيز لوبيز من منصبه كمدير فني لمنتخب قطر.

وكتب الاتحاد القطري اليوم الأربعاء عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "كل الشكر والتقدير للمدرب ماركيز لوبيز على الجهود الكبيرة والإنجازات التي حققها خلال فترة إشرافه على تدريب منتخبنا الوطني".

وأضاف الاتحاد القطري أنه اتفق مع لويس جارسيا على تولي تدريب المنتخب، على أن يبدأ مهمته في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26)، التي تنطلق نهاية الشهر الحالي.

وأنهى الاتحاد القطري: "أعرب لويس جارسيا عن امتنانه للاتحاد القطري لكرة القدم والمدرب ماركيز لوبيز على إتاحة الفرصة له لقيادة المنتخب الأول في خليجي 26".