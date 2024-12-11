قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ لم يكن مرتاحًا لنظام بشار الأسد؛ كونه يمثل الطريق الوحيد لإيصال الأسلحة إلى حزب الله اللبناني وخط الدفاع الأول لإيران.

ورأى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر» مساء الثلاثاء، أن «ما حدث في سوريا هو نوع من استبدال التطرف الإيراني الشيعي؛ بالتطرف التركي السني».

وأشار إلى أن «كل هذه المجموعات موالية للاستخبارات التركية»، متابعا: «إذا أردوغان حلف على المصحف مش هصدقه».

وأوضح أن «كلنا نعلم أن هذه المجموعات تربت في أحضان الاستخبارات التركية، وحاربت إلى حد كبير ضد الأكراد قبل أن ينضم بعضهم إليها ويختلط الحابل بالنابل؛ فلا توجد خطوط حادة في مثل هذه الأشياء، مجموعات من هنا وأخرى من هناك؛ وكلها مارست العنف لصالح أردوغان».

واتهم الرئيس التركي أردوغان وتركيا بالتورط في تشكيل ودعم تنظيم داعش، قائلا: «أردوغان والدولة التركية لم يكونا بريئين من تشكيل تنظيم داعش ودعمها، وداعش أيضا لها ممثلون ضمن هذه المجموعات».

وحذر من الانخداع بمظهر زعيم هيئة تحرير الشام، قائلا:« أدعو ألا ينخدع الناس بالطريقة اللطيفة التي يتحدث بها أحمد الشرع، الذي خلع ثوبه القديم وارتدى رداء تقدميا حديثا مقبولا، وألقى خطابه من المسجد الأموي، أكبر مسجد سني في الشام إشارة منه إلى أنه ليس أداة ضد أحد؛ ولكن باعتبار السنة الأغلبية في سوريا».