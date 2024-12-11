 هل ستسلّم روسيا بشار الأسد للمحاكمة؟.. مسؤول روسي يحسم الجدل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هل ستسلّم روسيا بشار الأسد للمحاكمة؟.. مسؤول روسي يحسم الجدل

سكاي نيوز
نشر في: الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - 5:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - 5:57 ص

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الثلاثاء، إن بشار الأسد هو بضيافة روسيا، في أول تأكيد حكومي روسي لذلك.
 
ولفت ريابكوف خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي" الأميركية، إلى أن روسيا نقلت الأسد إلى أراضيها "بأكثر الطرق أمانا" مع انهيار حكومته في مواجهة الفصائل المسلحة.

وقال ريابكوف: "إنه (بشار الأسد) آمن، وهذا يظهر أن روسيا تتصرف كما هو مطلوب في مثل هذا الوضع الاستثنائي".
 
وأضاف: "ليست لدي أي فكرة عما يحدث معه الآن"، مبرزا أنه "سيكون من الخطأ للغاية بالنسبة لي أن أسهب في الحديث عما حدث وكيف تم حله".

وردا على سؤال عما إذا كان الكرملين سيسلم الأسد للمحاكمة، أوضح ريابكوف: "روسيا ليست طرفا في الاتفاقية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية".

وأردف قائلا: "الأسد اتُّهِم من قبل نفس المجموعة من الدول والحكومات التي تحبط باستمرار محاولات العيش على طريقتها كما حدث في العراق وليبيا وفي العديد من الدول الأخرى".

وأبرز أنه "من المدهش، ولكن من المثير أيضا أن نلاحظ"، أن الولايات المتحدة "تحدد ردة فعلها واستجابتها" اعتمادا على من تلاحقه المحكمة.

كما كشف أن من بين الأمور التي تتشارك فيها روسيا مع الولايات المتحدة هي المخاوف بشأن احتمال ظهور داعش مجددا في سوريا.

 


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