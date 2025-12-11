اعتقال الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي في إطار تحقيق في قضية فساد

اعتقلت سلطات إنفاذ القانون البوليفية الأربعاء الرئيس السابق لويس أرسي في إطار تحقيق في قضية فساد، وفق ما أعلن نائب الرئيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد شهر واحد فقط من تنصيب الرئيس المحافظ رودريجو باز الذي أنهى حكم الاشتراكيين الذي استمر 20 عاما.

وفي فيديو نشره على حسابه في تيك توك، هنأ نائب الرئيس إدمان لارا قوات الشرطة على اعتقال الرئيس السابق أرسي، الذي غادر منصبه منذ أكثر من شهر بقليل. وقال لارا إن آرسي تم اعتقاله بتهم تتعلق بالاختلاس، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأكد متحدث باسم لارا أن نائب الرئيس نشر الرسالة على حسابه الرسمي في تيك توك.

وخاطب لارا مئات الآلاف من متابعيه، مؤكدا أن آرسي ليس سوى الهدف الأول ضمن سلسلة من المسؤولين الذين ستستهدفهم الحكومة الجديدة في سعيها لمحاسبة كبار المسؤولين عن الفساد المزعوم.