قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه منحاز جدًا للسيدات، معقّبًا: "الرجالة في الحكومة زعلانين مني جدًا".



وأضاف خلال جلسة شركاء التنمية التي عُقدت على هامش منتدى شباب العالم المقام حاليًّا في مدينة شرم الشيخ، أنّ هذا الأمر يُمثل احترامًا وتقديرًا لقدرات المرأة المصرية، مؤكّدًا أن هناك ممارسات تنفذها الدولة لتمكين المرأة وليس فقط من خلال الشعارات.



وأشار إلى أنّه لا يوجد تمييز ضد المرأة في أي شيء، لافتًا إلى أنّ نحو نصف العاملين في الجهاز الحكومي من السيدات.



ولفت إلى أنّ المرأة خافت على الهوية المصرية، وتقدمت الصفوف للمحافظة عليها، معقّبًا: "هي اللي تصدت وحرّكت الباقي".