الزراعة تنصح بالتوقف عن الري عقب الإنذار بسقوط أمطار

قال رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي بوزارة الزراعة الدكتور شاكر عبد العاطي، إن أجواء الطقس الحالية وكميات الأمطار التي تساقطت الأيام الماضية تُعد مناسبة جدا للمحاصيل الحقلية وخاصة القمح، حيث تساعد على سرعة النمو والتفريع في حال كانت الأرض سليمة وتسوية الأرض جيدة.



وأضاف عبدالعاطي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أنه يجب على المزارعين التوقف عن ري المحاصيل المختلفة عقب استلام رسالة الإنذار المبكر بتساقط الأمطار، لحين سقوط الأمطار والتعرف على الكميات المتساقطة إذا كانت تكفي احتياجات النبات أم تحتاج إلى رية تكميلية أم إلى تصريف للمياه الزائدة.



ونصح رئيس قسم الأرصاد الجوية في وزارة الزراعة، بضرورة صرف المياه سريعًا بأي وسيلة في حال كانت الأرض منخفضة، منعًا لتراكم المياه أسفل جذور النباتات مما يؤدي إلى قتلها.



وأشار إلى أنه يجب ري الأراضي التي تزرع بالتنقيط في أثناء هطول الأمطار حتى تصرف الأملاح بعيدا عن النباتات حتى لا تتأثر، ويجب أن نتوقف عن رش بعض المركبات الكيميائية عن النباتات سواء مركبات طبية أو حشرية أثناء هطول المطر، كما يجب الالتزام بالجرعات السمادية طبقا لتوصيات وزارة الزراعة باختلاف كل محصول عن الآخر.



وأشار إلى أن المعمل المركزي للمناخ الزراعي لديه وحدة الإنذار المبكر لعوامل المناخ، والتي ترسل رسائل نصية لجميع المزارعين على مستوى الجمهورية، بتوقعات الأرصاد والتوصيات الفنية للتعامل مع أجواء الطقس أو الأمطار قبل يومين من حدوثها، بخلاف التوصيات المرئية عبر القنوات الرسمية لوزارة الزراعة.



وأوضح أن أبرز المحاصيل الشتوية المزروعة حاليًا هي القمح والطماطم والفول البلدي، بجانب الفاكهة المتساقطة الأوراق ومنها التفاح والعنب والخوخ والبرقوق والمشمش والكمثرى، والتي تحتاج لمركبات مهمة لاحتياجات البرودة، ويتم النصح بتركيزات محددة لكل نوع منها حسب الاحتياج.