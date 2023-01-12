انتقد مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، الحكم وليد عبدالرازق عقب نهاية مباراة فريقه والمصري البورسعيدي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وسيغيب محمود متولي مدافع النادي الأهلي، عن مواجهة فريقه القادمة أمام الزمالك، بعد حصوله على بطاقة صفراء عقب نهاية مباراة المصري، بسبب الاعتراض على حكم المباراة.

وكتب مصطفى شوبير عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «المشكلة إنه لاعب بيتكلم معاه عادي ما دالوش أي حاجة.. ولما جيه زميله يتكلم معاه عادي برضوا، بس عنده إنذارين ومهدد بالغياب، رفعله الإنذار الثالث.. سبحان الله».

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك يوم السبت 21 يناير الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.