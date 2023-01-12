30 شخصا من محتجي المناخ يحتلون مقار حزب الخضر بولاية ألمانية

احتل نحو 30 ناشطا ألمانيا في مجال المناخ مقار حزب الخضر في ولاية شمال الراين ويستفاليا احتجاجا على إزالة قرية لإتاحة تعدين الفحم.

يشار إلى أن هذه هي الولاية التي تضم قرية لوتسيرات التي تحاول الشرطة الآن إخلاءها، فيما يستمر المحتجون في محاولة حماية الموقع.

واستهدف النشطاء مقار حزب الخضر بالفعل في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال متحدث باسم الحزب إن الخضر أبلغوا الشرطة حيث كانت هناك مواقف تهدد طاقم العمل من قبل، لكنه أشار إلى أن الوضع هادئ.

وقالت مجموعة مشاركة في الاحتجاج تسمى"لوتسيرات أونرومبار" أو (لا يمكن إخلاء لوتسيرات) في بيان: "نطالب بوقف هذا الإخلاء الخطر وعديم المعنى في منطقة تعدين الفحم براينلاند.

وطالب النشطاء بعقد مفاوضات وجها لوجه مع وزيرة الطاقة بالولاية مونا نويباور، عضوة حزب الخضر