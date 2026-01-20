 20 ألف مشجع للزمالك و10 آلاف للمصري في مباراة الكونفدرالية - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 يناير 2026 5:37 م القاهرة
20 ألف مشجع للزمالك و10 آلاف للمصري في مباراة الكونفدرالية

نديم ناجي
نشر في: الثلاثاء 20 يناير 2026 - 5:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يناير 2026 - 5:29 م

تقرر تحديد عدد المشجعين المسموح لهم بحضور مباراة الزمالك ضد المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية والمقرر له يوم الأحد المقبل.

واسفر الاجتماع الأمني للمباراة عن حضور 20 ألف مشجع من جماهير الزمالك على ملعب برج العرب، بينما سيحظى الفريق الضيف، المصري، بمؤازرة 10 آلاف مشجع.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب برج العرب مباراتي الزمالك والمصري في الجولة الثالثة والرابعة من البطولة، حيث سيكون الزمالك هو الفريق المضيف في اللقاء الأول، بينما يتبادل الفريقان الأدوار في المباراة الثانية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في الجولة الأولى أمام زيسكو يونايتد الزامبي بهدف نظيف، ثم تعادل في الجولة الثانية خارج أرضه مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي 1-1.

ويحتل الزمالك حالياً المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن المصري المتصدر برصيد 6 نقاط.


